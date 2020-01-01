Zion: "Sahada iletişim kurmadan, bu iş olmaz..."

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, ekibinin başarıya ulaşma yolunda kilit noktasının "iletişim kurmak" olduğunu söyledi.



Pelicans ekibi geçtiğimiz gece Miami Heat'e karşı 111-98'lik bir yenilgi almasına rağmen, Zion bireysel olarak iyi bir performans ortaya koymuştu.



Sezonun yalnızca ikinci maçında 32 sayı ve 14 ribaund ile oynayan Zion, kariyerinin en yüksek miktarı olan 38 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen, Pelicans ekibi maçı çift haneli farkla kaybetmişti.



Takım için en büyük sorun, maçtaki top kaybı miktarıydı. Pelicans 19 top kaybına sahipti ve bu da yenilgiyi kaçınılmaz kılmıştı.



Zion, maç sonrası basın toplantısında takım için sırada ne olduğunu ve savunmalarını nasıl geliştirebileceklerini şu şekilde açıkladı:



"Koç bunu çok iyi açıkladı. Bizim işimiz bu, sahada konuşmamız gerekiyor. Başka bir yolu yok, özel bir formülü falan yok. İşimiz bu. Birbirimizle konuşmalıyız. Kazanmak istiyorsak, iletişim kurmalıyız."



Williamson'ın Heat'e karşı performansı ise şu şekildeydi:





