Zeyyat Kafkas: 'Sponsorluk için müjdeyi vereceğiz'

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan Genel Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Asbaşkan Zeyyat Kafkas, göreve geldikten sonra yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu:
"UEFA lisansı zorunluluğu gereği 31 Mart 2023 itibariyle 16 milyon Euro'luk borç ile kulübe ihtar çeken bazı futbolcuların borçları ödendi. Geri kalan süreçte de 24 milyon Euro ödeme yapıldı. Bu ödemenin 12 milyon Euro'luk kısmını başkanımız Ertuğrul Doğan kendisi yaptı. Kalan kısmı da yönetim kurulunun gayretleriyle borçlanma yerine reklam ve loca satışı gibi kaynaklarla sağlandı. Bu çalışmalarla lisans almaya engel mevcut sorunlar ortadan kaldırıldı ve kulüp UEFA lisansı almaya hak kazandı. Kulüp bütçesinin azaltılması amacıyla hızlıca harekete geçilip, bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Bu hamlelerle takım bütçesi şu an 32 milyon Euro civarlarına indi."
"STAT İSİM SPONSORLUĞU İÇİN MÜJDEYİ VERECEĞİZ"
Yönetimin 5 yıllık makro planında uygulanan ve yapılacaklar hakkında bilgi veren Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz. Trabzonspor kadın komisyonunun kurulması için de çalışıyoruz. 5 yıllık bir planlama ile yürütülecektir. Double-Pass firması ile sağlıklı bir sistem oluşturmak için çalışmalarımızı sürüyor. Akademimizin yönetim kadrosunu ve idari kadrosunu belirlediler. Teknik kadro konusunda da çalışmaları devam ediyor. İlk meyveleri 3 yıl sonra almaya çalışacağız. 2'nci Lig temsilcimiz 1461 Trabzon ile işbirliği anlaşma yaptık. Sebatspor ile de neler yapabileceğimizi konuşacağız. Yurt dışında da pilot takım oluşturma, Trabzon Koleji ve kadın komisyonu kurulması çalışmalarına başladık" diye konuştu.
Asbaşkan Zeyyat Kafkas, göreve geldikten sonra yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu:
"UEFA lisansı zorunluluğu gereği 31 Mart 2023 itibariyle 16 milyon Euro'luk borç ile kulübe ihtar çeken bazı futbolcuların borçları ödendi. Geri kalan süreçte de 24 milyon Euro ödeme yapıldı. Bu ödemenin 12 milyon Euro'luk kısmını başkanımız Ertuğrul Doğan kendisi yaptı. Kalan kısmı da yönetim kurulunun gayretleriyle borçlanma yerine reklam ve loca satışı gibi kaynaklarla sağlandı. Bu çalışmalarla lisans almaya engel mevcut sorunlar ortadan kaldırıldı ve kulüp UEFA lisansı almaya hak kazandı. Kulüp bütçesinin azaltılması amacıyla hızlıca harekete geçilip, bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Bu hamlelerle takım bütçesi şu an 32 milyon Euro civarlarına indi."
"STAT İSİM SPONSORLUĞU İÇİN MÜJDEYİ VERECEĞİZ"
Yönetimin 5 yıllık makro planında uygulanan ve yapılacaklar hakkında bilgi veren Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz. Trabzonspor kadın komisyonunun kurulması için de çalışıyoruz. 5 yıllık bir planlama ile yürütülecektir. Double-Pass firması ile sağlıklı bir sistem oluşturmak için çalışmalarımızı sürüyor. Akademimizin yönetim kadrosunu ve idari kadrosunu belirlediler. Teknik kadro konusunda da çalışmaları devam ediyor. İlk meyveleri 3 yıl sonra almaya çalışacağız. 2'nci Lig temsilcimiz 1461 Trabzon ile işbirliği anlaşma yaptık. Sebatspor ile de neler yapabileceğimizi konuşacağız. Yurt dışında da pilot takım oluşturma, Trabzon Koleji ve kadın komisyonu kurulması çalışmalarına başladık" diye konuştu.
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