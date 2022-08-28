Kim Min Jae'den sonra Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız stoperi Attila Szalai'nin de ayrılığı sürpriz olmayacak. Çünkü Macar oyuncu için şu ana kadar bir çok kulüpten transfer teklifi geldiği biliniyor.Attila Szalai için İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin devrede oldukları daha önce basına sızmıştı. Ancak son sürpriz iddia Rusya'dan geldi. Rus siteleri ülkenin zengin ve köklü kulüplerinden Zenit'in, Attila için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro vermeyi kabul ettiğini öne sürdü.Haberde şu ayrıntılara yer verildi: "Zenit Petersburg yaz transfer penceresi kapanmadan önce savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Mavi-Beyazlılar, Türkiye'nin Fenerbahçe takımından Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Zenit Petersburg, Fenerbahçe'nin şartlarını kabul etti ve 20 milyon euroluk transfere onay verdi. Dejan Lovren'in bu yaz Zenit'ten ayrılacağı düşünülürse bu transferin gerçekleşmesi oldukça makul görülüyor."Attila Szalai konusunda İngiliz ekibi West Ham United'ın da teklifi olduğu ve Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler yaptığı bilgisi geliyor. Sarı-Lacivertli takımda son 2 sezonda harika bir performans ortaya koyan Attila Szalai, birçok ekip tarafından izleniyor. Macar Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 74 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik skor katkısında da bulundu.