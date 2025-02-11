Zenit, Mimovic için Fenerbahçe ile anlaştı!

Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zenit, Mimovic için Fenerbahçe ile anlaştı!
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11 Şubat 2025 00:04
Son güncelleme 11 Şubat 2025 00:13
Fenerbahçe'nin kısa süre önce Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

NEDEN KİRALANIYOR? 

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.



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