Zeki Yavru: "Beşiktaş yenmek kolay değil"

Giresunsporlu Zeki Yavru, Beşiktaş maçının ardından konuştu. İşte Zeki Yavru'nun açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Zeki Yavru: 'Beşiktaş yenmek kolay değil'
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27 Kasım 2021 21:27
Giresunsporlu Zeki Yavru, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Yavru "Beşiktaş'ı burada yenmek kolay değil. Herkesi tebrik ederim. İşler kötü gittiğinde de bu bir süreç, yeni bir takımız demiştik. Elimizden geleni yapıyoruz. 44 yıl sonra lige gelen bir takım, işler yavaş yavaş yoluna oturdu. Beşiktaş'ı deplasmanda yenen bir takımın soyunma odası nasılsa, içerde öyleydik." dedi.

Zeki Yavru ayrıca "Hafta başından beri inandım. Beşiktaş'ın kötü gidişatı vardı. Ancak hiçbir şeyin sonu değil. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.


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