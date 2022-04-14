Zaniolo coştu, Roma Bodo Glimt'i yaktı!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma, sahasında Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Mourinho'nun öğrencileri rövanş maçında Bodo Glimt'i 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe turu getiren golleri, 5. dakikada Tammy Abraham, 23, 29 ve 49. dakikalarda Nicolo Zaniolo'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Mourinho'nun öğrencileri rövanş maçında Bodo Glimt'i 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe turu getiren golleri, 5. dakikada Tammy Abraham, 23, 29 ve 49. dakikalarda Nicolo Zaniolo'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdıran taraf oldu.