Yüzücü Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı geçti

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Hawaii'deki Molokai Kanalı geçişini tamamladı.



Bengisu Avcı İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Avcı'nın 2024 Mayıs ayında deniz anası temasları nedeniyle bitime iki saat kala bıraktığı Molokai Kanalı geçişini bugün tamamladığı belirtildi.



Gıda takviyesi markası Sidrex'in sponsorluğunda TSİ 05.28'de Molokai'den kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı'nın yaklaşık 42 kilometrelik parkuru, 12 saat 10 dakikada geçerek Hawaii'ye vardığı bildirildi.



Daha önce Manş Denizi, Catalina, Cook Boğazı ve Cebelitarık'ı yüzerek geçen Bengisu Avcı, böylelikle Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini geride bırakan ilk Türk kadın sporcu oldu. İzmirli yüzücü, Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsugaru'yu da (Japonya) geçtiği takdirde Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu ünvanını alacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, "Okyanus, benim kendimi bulduğum yer. Suda kendimi olabildiğince özgür ve huzurlu hissediyorum. Her kulacımda benden sonra gelen Türk kadınlarına yol gösterdiğimi düşünüyor ve inatla yüzmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.



