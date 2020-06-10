Yuto Nagatomo'ya teklif var!

2017/2018 sezonunun devre arasında Inter'den Galataaray'a transfer olan ve o dönemki başarılarda büyük pay sahibi olan Yuto Nagatomo kulüpten ayrılıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Yuto Nagatomo'ya teklif var!
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10 Haziran 2020 08:22
Galatasaray'da Japon sol bek Yuto Nagatomo ayrılık kararı aldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan kulübü Al Nasr 33 yaşındaki sol beke bir teklif daha yaptı.

Kariyerinin son döneminde olan 33 yaşındaki sol bek, futbolu bırakmadan hemen önce aldığı bu yüksek teklif sonucunda ayrılma kararı aldı. Nagatomo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi Temmuz ayı sonunda bitiyor. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu şu an istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilir, hatta Temmuz ayının sonundan itibaren geçerli olacak şekilde imza da atabilir.

Yuto Nagatomo bu sezon çıktığı 24 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.

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