Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için Türkiye'de

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için Türkiye'de
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02 Eylül 2022 13:47
Trabzonspor'un Fransız kulübü Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, özel uçakla İstanbul'a geldi.

Yusuf Yazıcı, İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Mutluyum. Heyecanlıyım tekrar döndüğüm için. Farklı bir heyecanım var. Bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm umarım." dedi.

Taraftarların transferdeki etkisinin sorulması üzerine Yusuf, "Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların çok etkisi ve desteği oldu. En içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Umarım taraftarlarımızı çok sevindiririm." açıklamasını yaptı.

BUGÜN TRİBUNDE OLACAK

Takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan Yazıcı, sonrasında bugün oynanacak HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.
 LILLE'İN İNADINI KIRDI

Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı.

Yusuf Yazıcı için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 18,5 Milyon euroya Lille'e sattığı eski futbolcusunu geri döndürmek anlaşma sağladı.

YÖNETİCİDEN PAYLAŞIM GELDİ

Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi. 

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