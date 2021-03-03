Yusuf Günay: 'Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı talimatla verildi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ankaragücü'ne 2-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılı yönetici Yusuf Günay, Halil Umut meler ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı sert şekilde eleştirdi. İşte o açıklamalar...



"Çifte standart var, adalet yok. Galatasaray'a çok kolay penaltı, çok kolay kırmızı kart veriliyor. Mustafa Muhammed'e verilen asla ve asla kırmızı kart değil. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Adil olmayan yönetime saygı duymuyoruz, tartışılmasını istiyoruz. Bu kırmızı kart resmen bir talimatla verilmiş bir kart gibi, alakası yok. Madem Cüneyt Çakır VAR'da, Trabzon'da faul yoksa bugün niye davet etmedi? Uzaktan yakından alakası yok. Bu çifte standart ile verilen kartlara saygı duymuyoruz, federasyonu buradan uyarıyoruz. Galatasaray olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, şampiyonluğa el birliğiyle yürüyeceğiz. Kimsenin gücü bizi engellemeye yetmez."



