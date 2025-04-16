Yusuf Fehmi Genç'ten Avrupa rekoruyla birlikte iki altın madalya

Erkekler 73 kiloda yarışan Yusuf Fehmi, 194 kiloluk kaldırışıyla silkmede Avrupa rekoru kırdı. Aynı siklette podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek ise silkmede gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Yusuf Fehmi Genç'ten Avrupa rekoruyla birlikte iki altın madalya
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16 Nisan 2025 18:45
Son güncelleme 16 Nisan 2025 19:28
Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4'üncü gününde erkekler 73 kiloda Milli Halterci Yusuf Fehmi Genç silkmede 194 kilo ile Avrupa rekorunu kırarken, toplamda ise 348 kilo derecesiyle rekora ortak oldu ve iki altın madalya kazandı.

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası Moldova'da devam ediyor. Başkent Kişinev'de Arena spor salonunda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 73 kiloda Milli sporcumuz Yusuf Fehmi Genç muhteşem bir performans sergileyerek silkmede 194 kilo ile Avrupa rekorunu kırarken, toplamda ise 348 kilo derecesiyle rekora ortak oldu.



Genç, iki altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu. Sporcumuz koparmada ise 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Bu kiloda diğer sporcumuz Muhammed Furkan Özbek ise silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Sporcumuz koparmada ise üç hakkını da kullanamayarak dereceye giremedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü Avrupa Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerini tebrik etti.

 
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