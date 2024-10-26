Yusuf Dikeç'li milli takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenen milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yusuf Dikeç'li milli takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı
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26 Ekim 2024 19:40
Son güncelleme 26 Ekim 2024 19:44
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenen milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen ve yarın tamamlanacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, aldıkları 16-2 galibiyet sonucunda, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Final maçında Sırbistan'la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.

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