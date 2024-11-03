Yusuf Demir'e talip: İsviçre'ye dönebilir!

Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü göze giremeyen genç kanat oyuncusu Yusuf Demir yeniden İsviçre'ye dönebilir.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir'e talip: İsviçre'ye dönebilir!
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03 Kasım 2024 11:56
Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri alamayan Yusuf Demir'e talip çıktı.

Sarı kırmızılı takıma transfer olduktan sonra bir türlü göze giremeyen genç kanat oyuncusu Yusuf Demir yeniden İsviçre'ye dönebilir.

İSVİÇRE'DEN YENİ TALİP!

Galatasaray'ın daha önce Basel'e kiraladığı 21 yaşındaki futbolcuya İsviçre ekiplerinden Lugano talip oldu. Cimbom'un Demir'i devre arasında Lugano'ya kiralayabileceği konuşuluyor.

YABANCI KURALINA TAKILDI

Büyük beklentilerle Galatasaray kadrosuna katılan Yusuf Demir, yabancı kuralı nedeniyle aradığı forma şansını bir türlü bulamadı. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta oyuna sonradan dahil olarak 36 dakika süre alabildi.



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