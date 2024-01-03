Yusuf Demir'den Galatasaray'a ihtarname!

Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.
Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.
Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.
Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.
Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.
Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.
Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.