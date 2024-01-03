Yusuf Demir'den Galatasaray'a ihtarname!

Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak giden Yusuf Demir, sarı-kırmızılı takıma ihtarname çekti. İşte ayrıntılar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Yusuf Demir'den Galatasaray'a ihtarname!
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03 Ocak 2024 08:07
Son güncelleme 03 Ocak 2024 09:09
Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.

Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.

Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.

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