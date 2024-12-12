Yunus Akgün: "Son dakika üzücü oldu"

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Malmö karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yunus Akgün: 'Son dakika üzücü oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2024 23:00
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Malmö beraberliği sonrası konuştu.

Yunus Akgün, "2-1 öne geçtikten sonra son dakika golü üzücü oldu, bir şekilde kazanmamız lazım. Üzüldük. Maç elimizdeydi. Beraberlik için üzgünüz ama her şey bizim elimizde. Önümüzdeki maçları kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli futbolcu, kendi performansı ve Avrupa'daki golleri için, "Benim için önemli ama takımın kazanması daha önemli. Goller ve takıma katkı sağladığım için mutluyum. Kazanırsak daha anlamlı oluyor benim için. Üst tura çıkmak istiyoruz." dedi.

Yunus Akgün, son olarak, "Hiçbir maç kolay değil ama iki maçı da kazanıp üst turda olmak istiyoruz. İki maçı da kazanacak gücümüz var. İnşallah iki maçı da kazanıp üst tura çıkacağız" sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery