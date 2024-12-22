Yunus Akgün fırtınası esmeye devam ediyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı takımda Yunus Akgün, Kayserispor ağlarını da boş geçmedi. Yıldız oyuncu ayrıca 2 de asist yaptı.
Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu en kritik anda sahneye çıkan Yunus, Kayserispor ağlarını da güzel bir golle havalandırdı. Oynadığı son 3 maçta Yunus, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
24 yaşındaki başarılı futbolcu, bu golle bu sezon tüm kulvarlarda 10. golünü attı. Genç oyuncu ayrıca 5 de asist yaptı.
Sarı kırmızılı takımda Yunus Akgün, Kayserispor ağlarını da boş geçmedi. Yıldız oyuncu ayrıca 2 de asist yaptı.
Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu en kritik anda sahneye çıkan Yunus, Kayserispor ağlarını da güzel bir golle havalandırdı. Oynadığı son 3 maçta Yunus, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
24 yaşındaki başarılı futbolcu, bu golle bu sezon tüm kulvarlarda 10. golünü attı. Genç oyuncu ayrıca 5 de asist yaptı.