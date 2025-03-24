Yunus Akgün, derbiye hazırlanıyor!

Galatasaray'da sakatlık yaşayan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sakatlığı nedeniyle milli takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan ve bireysel çalışan Yunus Akgün, Beşiktaş ile oynanacak olan derbiyi gözüne kestirdi.
ÖZEL PROGRAMLA DERBİYE HAZIRLANACAK
Henüz tam olarak çalışmalara katılamayan Yunus'un tedavisinin iyi gittiği ve İstanbul'da özel bir programla derbiye hazırlanacağı öğrenildi.
YETİŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Yunus'un yetişeceği tahmin edilirken olası bir aksilik durumunda ise oyuna ikinci yarıda dahil olması bekleniyor.
Sakatlığı nedeniyle milli takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan ve bireysel çalışan Yunus Akgün, Beşiktaş ile oynanacak olan derbiyi gözüne kestirdi.
ÖZEL PROGRAMLA DERBİYE HAZIRLANACAK
Henüz tam olarak çalışmalara katılamayan Yunus'un tedavisinin iyi gittiği ve İstanbul'da özel bir programla derbiye hazırlanacağı öğrenildi.
YETİŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Yunus'un yetişeceği tahmin edilirken olası bir aksilik durumunda ise oyuna ikinci yarıda dahil olması bekleniyor.