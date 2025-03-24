Yunus Akgün, derbiye hazırlanıyor!

Sakatlığı nedeniyle milli takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan ve bireysel çalışan Yunus Akgün, Beşiktaş ile oynanacak olan derbiyi gözüne kestirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün, derbiye hazırlanıyor!
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24 Mart 2025 09:44
Galatasaray'da sakatlık yaşayan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle milli takımda sahaya ilk 11'de çıkamayan ve bireysel çalışan Yunus Akgün, Beşiktaş ile oynanacak olan derbiyi gözüne kestirdi.

ÖZEL PROGRAMLA DERBİYE HAZIRLANACAK

Henüz tam olarak çalışmalara katılamayan Yunus'un tedavisinin iyi gittiği ve İstanbul'da özel bir programla derbiye hazırlanacağı öğrenildi.

YETİŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yunus'un yetişeceği tahmin edilirken olası bir aksilik durumunda ise oyuna ikinci yarıda dahil olması bekleniyor. 

 
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