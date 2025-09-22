22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
0-072'
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-090'

Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi iddiası

Galatasaray'ın yerli isimlerinden Yunus Akgün, Konyaspor maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 22 Eylül 2025 22:15
Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi iddiası
Galatasaray'ın Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Bir gol atan ve bir de asist yapan Yunus Akgün, "Öncelikle hafta içi, pazartesi olmasına rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Zor bir süre. Üç günde bir maç oynuyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. İstemediğimiz bir skor aldık hafta içinde ve bugün kazanmak önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi Galatasaray olacak." dedi.

Açıklamalarına devam eden Yunus Akgün "Hocam nerede görev verirse, elimden geleni yapıyorum. Performansım önemli ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. İnşallah daha iyi bir Galatasaray izleteceğiz ve her maçı kazanmak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
