Yunan cephesi gergin: 'Beşiktaş'ı elemeliyiz'

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç öncesinde Yunanistan ve Kıbrıs'ta karşılaşma ile ilgili ilginç açıklamalar geliyor.



Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Yunanistan'ın siyasi cephesinden gelen açıklamalar spor dünyasını da etkilemiş durumda.



PAOK'un eski oyuncularından Ilias Charalampous, bu maçın Kıbrıs ve Yunanistan için çok önemli olduğunu belirterek oyunculara çağrıda bulundu.



"HERKES BAŞKA MOTİVE OLMALI"



Charalampous, "Herkes bu maçın öneminin farkına varmalı. Tüm Yunanistan ve tüm Kıbrıs için bu başka bir maç, iki ülke de PAOK taraftarı olacak. Kimse maçı tek başına kazanamaz, PAOK'un kazanması için takım ruhu önemli. Tutku ve enerji de yetmez, taktik de kritik. Şu anda yaşanan gelişmeler ışığında, Beşiktaş maçına herkes bir başka motive olmak zorunda." ifadelerini kullandı.



Siyah beyazlı ekip tek maç üzerinden oynanacak turda 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Yunanistan deplasmanına çıkacak.



