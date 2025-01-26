Yüksel Yıldırım: 'Lobi işini en iyi yapan Galatasaray'

Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım, Süper Lig ve gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.



"YAPI VAR GİBİ AMA..."



Yüksel Yıldırım, Ekol TV'de katıldığı programda "Herkes 'yapı' diye bir şey konuşuyor. Var gibi gözüküyor ama kimse çıkıp da tanımlayamıyor, derin devlet gibi bir şey. Bu 'yapı' 4 büyüklere hizmet ediyor ama en azını yıldızına bakarsak Trabzonspor alıyor." dedi.



"LOBİ İŞİNİ EN İYİ GALATASARAY YAPIYOR"



Galatasaray'la ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "Türkiye'de 'lobi' işini en iyi yapan kulüp Galatasaray'dır. TFF ve MHK ile olan ilişkileri diğer kulüplere göre daha ileride." ifadelerini kullandı.



"15 BAŞKANIN İKİNCİ TAKIMI VAR"



Yüksek Yıldırım, Galatasaraylı olduğu yönündeki eleştirilere "Neymiş, ben başka bir kulübü tutuyormuşum! Çıkın bakın, 19 kulübün 15'inin başkanının ikinci takımı var. Antalyaspor Başkanı Fenerbahçeli, Mecnun Başkan eski Sivasspor Başkanı Fenerbahçeliydi, Göksel Gümüşdağ Galatasaraylı, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe Kongre Üyesi, Eyüpspor Başkanı Galatasaray Kongre Üyesi. Baksınlar hadi! Bir tek benim mi ikinci bir takımım var?" diyerek cevap verdi.



"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINI YAZDIM!"



Beşiktaş ile yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "8 Aralık'ta menajerler vasıtasıyla Beşiktaş, bizim hocaya 'Düşünür müsün?' diye sormuş. Hocamız ise 'Hiçbir yere gitmiyorum, memnunum.' demiş. Bizim hoca aptal değil! Beşiktaş ile benim problemim asla olmaz ama Beşiktaş Kulübü'nün haddini bilmeyen bir sayfa yazısını bir kenara yazdım." dedi.



SERGEN YALÇIN'A CEVAP!



Sergen Yalçın'ın kendisine olan tepkisine cevap veren Yüksel Yıldırım "Sergen Hoca akıllı bir adam. 'O kaosun içine neden girsin?' dedim. Sergen Hoca, 'Benim neler çektiğimi biliyor mu?' diye bana çıkıştı. Ben bunları nereden bilecektim." açıklamasını yaptı.



TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ



"Trabzonlular 'Samsunspor, Kuzeyin Kralı' dediğiniz için size kızgın" hatırlatmasıyla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "Ama doğrusu bu. Samsun yaşam için Karadeniz'de 1 numaralı şehir. Hedefim Samsunspor'u şampiyon yapmak." dedi.



