Yüksel Yıldırım'dan G.Saray maçı öncesi hakem sözleri!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Ligi 15. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde gazeteci Gürkan Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu.
Samsunspor olarak bu sene korkusuz olduklarını ve hiçbir takımdan çekinmediklerini dile getiren Yıldırım, "Çıkacağız yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Kimin ne yaptığı önemli değil bizim ne yapacağımız önemli. Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray'dan ilk defa puan ya da puanlar almak" diye konuştu.
"SON 3 MAÇ İYİ OYNAYIP KAZANAMADIK"
Son 3 maçtaki beraberliği de unutturup şeytanın bacağını kırmak istediklerini aktaran Yıldırım, "Beşiktaş, Alanya ve İzlanda'daki maçlarda iyi oynayıp, kazanamadık. Galibiyetleri kaçırdık. İnşallah Galatasaray'a karşı galip geliriz. Onların nerede olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz sezona başlamadan önce hedefimizi belirttik. Bu sezon ligde hedefimiz ilk 5'te olmak ve Avrupa'da da son 16'ya kalmak ve şu anda iki tarafta da hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Özellikle evimizde çok fazla puan vermemize rağmen ligde şu an beşinciyiz. Avrupa'da lideriz bundan daha iyisi de olamazdı açıkçası. İnşallah Ali Sami Yen'de şeytanın bacağını kıracağız, hedef 3 puan ya da en kötü yenilmemek" ifadelerini kullandı.
