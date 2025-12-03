03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Yüksel Yıldırım'dan G.Saray maçı öncesi hakem sözleri!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı hakkında, "Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray'dan ilk defa puan ya da puanlar almak" dedi.

calendar 03 Aralık 2025 10:14
Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım'dan G.Saray maçı öncesi hakem sözleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Ligi 15. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde gazeteci Gürkan Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu.

Samsunspor olarak bu sene korkusuz olduklarını ve hiçbir takımdan çekinmediklerini dile getiren Yıldırım, "Çıkacağız yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Kimin ne yaptığı önemli değil bizim ne yapacağımız önemli. Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray'dan ilk defa puan ya da puanlar almak" diye konuştu.

"SON 3 MAÇ İYİ OYNAYIP KAZANAMADIK"


Son 3 maçtaki beraberliği de unutturup şeytanın bacağını kırmak istediklerini aktaran Yıldırım, "Beşiktaş, Alanya ve İzlanda'daki maçlarda iyi oynayıp, kazanamadık. Galibiyetleri kaçırdık. İnşallah Galatasaray'a karşı galip geliriz. Onların nerede olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz sezona başlamadan önce hedefimizi belirttik. Bu sezon ligde hedefimiz ilk 5'te olmak ve Avrupa'da da son 16'ya kalmak ve şu anda iki tarafta da hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Özellikle evimizde çok fazla puan vermemize rağmen ligde şu an beşinciyiz. Avrupa'da lideriz bundan daha iyisi de olamazdı açıkçası. İnşallah Ali Sami Yen'de şeytanın bacağını kıracağız, hedef 3 puan ya da en kötü yenilmemek" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.