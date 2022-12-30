Yukatel Merkezefendi, Türk Telekom'u geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Türk Telekom'u 78-68 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 24, Harrison 9, Rogkavopoulos 14, Ayberk Olmaz 8, Hamilton 7, Arca Tülüoğlu, Altan Erol 3, Peterka 13
Türk Telekom: Boran Güler 3, Grant 13, Erkan Yılmaz 6, Bouteille 12, Jones 10, Mehmet Yağmur 3, Rıdvan Öncel 5, Berk Demir 6, Mevlüt Melih Doğan, Taylor 10, Alihan Demir
1. Periyot: 13-19
Devre: 36-38
3. Periyot: 45-53
Diskalifiye: 19.51 Jones (Türk Telekom)
Beş faulle çıkan: 23.57 Erkan Yılmaz (Türk Telekom)
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 24, Harrison 9, Rogkavopoulos 14, Ayberk Olmaz 8, Hamilton 7, Arca Tülüoğlu, Altan Erol 3, Peterka 13
Türk Telekom: Boran Güler 3, Grant 13, Erkan Yılmaz 6, Bouteille 12, Jones 10, Mehmet Yağmur 3, Rıdvan Öncel 5, Berk Demir 6, Mevlüt Melih Doğan, Taylor 10, Alihan Demir
1. Periyot: 13-19
Devre: 36-38
3. Periyot: 45-53
Diskalifiye: 19.51 Jones (Türk Telekom)
Beş faulle çıkan: 23.57 Erkan Yılmaz (Türk Telekom)
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