Young Boys geri dönüp kazandı

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Young Boys ile Ludogorets karşı karşıya geldi. Wankdorf'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Young Boys, 3-2'lik skorla kazandı.



Konuk ekip Ludogorets, 26. dakikada Petar Stanic ile öne geçti. Young Boys, 45. dakikada Rayan Raveloson ile skoru eşitledi.



İsviçre temsilcisi, 53. dakikada Christian Fassnacht ile öne geçti. 63. dakikada Chris Bedia, penaltı noktasından farkı artırdı.



Ludogoretsli Yordanov, 90+2'de maçın skorunu belirledi.



Üst üste ikinci galibiyetini alan Young Boys, puanını 6'ya çıkardı. Arka arkaya ikinci yenilgisini alan Ludogorets Razgrad ise 3 puanda kaldı.



Young Boys, gelecek hafta PAOK'a konuk olacak. Ludogorets ise Ferençvaroş deplasmanına gidecek.



