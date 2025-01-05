Yılmaz Bal: 'İyi mücadele ettik ama başaramadık'

Hatayspor Teknik Direktörü Yılmaz Bal, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Bal, "9 eksiğimiz vardı. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Topu onlara verdik. Top onlarda daha fazla gözüktü. Biz de onları durdurup, dikine oynayıp, pozisyon bulmaya çalışıyorduk. Golü de bulduk. Talihsiz iki golle maçı bitirdik. İstemezdik böyle bitsin. Mutluyum, 9 puanımız olabilir ama ilerisi için bu maç taraftarımıza ümit verdi. Bundan sonraki maçlar daha fazla istekle alt sıralardan yukarı tırmanan bir Hatayspor izleyeceğiz."ifadelerini kullandı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bal, karşılaşmada Fenerbahçe'yi hataya zorlayarak pozisyon bulmayı amaçladıklarını belirtti.



Yedikleri ilk golün kırılma anı olduğunu aktaran Bal, "İlk yarı istatiksel olarak Fenerbahçe üstün görünebilir ama taktiksel olarak biz oyunu daraltıp rakibimizi hataya zorlayarak pozisyon bulmayı hedeflemiştik. Talihsiz bir gol yedik, maçın kırılma anıydı. Oyuncularım gole iyi tepki verdi ve golü de bulduk. 75'ten sonra esasında buradan puanla ayrılabilirdik. Bugün 5 cezalı, 5 de sakat oyuncumuz vardı. Altyapıdan aldığımız 5 oyuncuyla takviye yaparak geldik." diye konuştu.



