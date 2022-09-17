Balkan Dresaj Şampiyonası, Romanya'nın Baicoi kasabasında gerçekleştirildi. Zorlu şampiyonada mücadele eden Türkiye Yıldız Milli Takımı, şampiyon oldu.
60 SPORCU KATILDI
Şampiyonaya; Romanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye'den 60 sporcu katıldı. At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kemer Country Atlı Spor Kulübü sporcularından; Emir Yücel, Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper'den oluşan milli takım, antrenör Ela Açar eşliğinde Balkan şampiyonluğunun sahibi oldu.
60 SPORCU KATILDI
Şampiyonaya; Romanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye'den 60 sporcu katıldı. At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kemer Country Atlı Spor Kulübü sporcularından; Emir Yücel, Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper'den oluşan milli takım, antrenör Ela Açar eşliğinde Balkan şampiyonluğunun sahibi oldu.
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