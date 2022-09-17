Yıldızlarımız, Romanya'da şampiyon oldu!

Balkan Dresaj Şampiyonası, Romanya'nın Baicoi kasabasında gerçekleştirildi. Türkiye Yıldız Milli Takımı, şampiyon oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yıldızlarımız, Romanya'da şampiyon oldu!
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17 Eylül 2022 17:37
Balkan Dresaj Şampiyonası, Romanya'nın Baicoi kasabasında gerçekleştirildi. Zorlu şampiyonada mücadele eden Türkiye Yıldız Milli Takımı, şampiyon oldu.

60 SPORCU KATILDI

Şampiyonaya; Romanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye'den 60 sporcu katıldı. At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kemer Country Atlı Spor Kulübü sporcularından; Emir Yücel, Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper'den oluşan milli takım, antrenör Ela Açar eşliğinde Balkan şampiyonluğunun sahibi oldu.

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