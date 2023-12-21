Yıldırım Demirören: "TFF ve Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım"

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yıldırım Demirören: 'TFF ve Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım'
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21 Aralık 2023 14:16
Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili konuştu...

70'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jürisi İspanya'nın Barselona kentinde toplandı. Jüri toplantısında açıklamalarda bulunan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirören, "Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor" diye konuştu.   


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