Yeni stadyum Adana Demirspor'a destek için ışıklandırıldı

TFF 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Adana Demirspor'a destek için, yapımı devam eden Yeni Adana Şehir Stadyumu ışıklandırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yeni stadyum Adana Demirspor'a destek için ışıklandırıldı
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30 Temmuz 2020 22:01
TFF 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Adana Demirspor'a destek için yapımı devam eden 33 bin kişilik Yeni Adana Şehir Stadyumu, mavi lacivert renklerde ışıklandırıldı.

Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında merkez Sarıçam ilçesinde yapımı devam eden Adana Şehir Stadyumu'nun dış cephesi, mavi lacivert renklerde ışıklandırıldı, gökyüzüne doğru yapılan ışık şovuyla görsel bir şölen oluşturdu.

Yoldan geçen sürücüler araçlarını park ederek ışık şovunu cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazı vatandaşların öz çekim yaptığı görüldü.



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