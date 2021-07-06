Transfer çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan ve titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetim, listesinde yer alan isimlerle temaslarını sürdürüyor.



Busabah gazetesinde yer alan habere göre; İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı siyahlı yönetimin, bir dönem Galatasaray'ın da listesinde bulunan Naim Sliti'yle ilgilendiği ileri sürüldü.



29 yaşındaki Tunuslu sol kanat, kariyerinde daha önce Sedan, Paris FC, Red Star, Lille ve Dijon takımlarının formalarını giydi.



2019 yılında Dijon'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ettifaq kulübüne transfer olan Sliti'nin güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro. (Fotoğraf: Dijon Football Cote-d'Or)



