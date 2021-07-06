Yeni Malatyaspor, Naim Sliti'yle ilgileniyor

Süper Lig'de beşinci sezonunu yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, Tunuslu sol kanat Naim Sliti'yle ilgileniyor.

, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Yeni Malatyaspor, Naim Sliti'yle ilgileniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2021 15:06
Transfer çalışmalarına yoğun bir mesai harcayan ve titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor'da yönetim, listesinde yer alan isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Busabah gazetesinde yer alan habere göre; İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı siyahlı yönetimin, bir dönem Galatasaray'ın da listesinde bulunan Naim Sliti'yle ilgilendiği ileri sürüldü.

29 yaşındaki Tunuslu sol kanat, kariyerinde daha önce Sedan, Paris FC, Red Star, Lille ve Dijon takımlarının formalarını giydi.

2019 yılında Dijon'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ettifaq kulübüne transfer olan Sliti'nin güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro. (Fotoğraf: Dijon Football Cote-d'Or)


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.