Yeni Malatyaspor, maça çıkamıyor!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Bora Özkan, yarın (cumartesi) oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına kadro yetersizliği nedeniyle çıkmalarının mümkün olmadığını bildirdi.Özkan yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak tek amaçlarının şehrin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadan kulübü yarınlara çok daha güçlü taşımak olduğunu, bu doğrultuda 14 ve 15 yaş altı takım programlarının aksamadan devam edeceğini ifade etti.Bora Özkan, Adanaspor ile yarın deplasmanda oynanacak mücadeleye ilişkin şunları kaydetti: