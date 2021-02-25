Yeni Malatyaspor, lig maçına Hakan Çalışkan yönetiminde çıkacak

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçına antrenör Hakan Çalışkan yönetiminde çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; yenimalatyaspor.org.tr
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Yeni Malatyaspor, lig maçına Hakan Çalışkan yönetiminde çıkacak
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25 Şubat 2021 16:10
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü konuk olacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran sarı siyahlı ekip, antrenör Hakan Çalışkan yönetiminde mücadeleye çıkacak.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Afriyie Acquah, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

Daha önce sakatlanan ve uzun süre forma şansı bulamayan kaleci Ertaç Özbir ise kadroya dahil edildi.

Öte yandan, ligde son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde eden sarı-siyahlı ekip, daha sonraki haftalarda yaptığı 6 maçta, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Çalışkan yönetimindeki sarı-siyahlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.



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