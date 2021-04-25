Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Ankaragcü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu.



Yeni Malatayspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü 90+3. dakikada Joseph Paintsil'den geldi.



Ankaragücü'nde oyuna 61. dakikada giren Geraldo, 66. dakikada kırmızı kart gördü. Başkent ekibinde sarı kart gören Joseph Paintsil de cezalı durumda düştü.



Bu galibiyetin ardından İrfan Buz'un başında olduğu Yeni Malatyaspor puanını 40'a yükseltti. Hikmet Karaman yönetimindeki Ankaragücü ise 5 maç sorna kaybetti ve 38 puanda kaldı.



Süper Lig'de perşembe günü Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Voca'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Alper Potuk'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada Endri Çekici'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortayla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Ertaç Özbir iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içerisinden vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

36. dakikada Zeki Yavru'nun sol ceza sahası yanından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.

43. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Fofana'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.



