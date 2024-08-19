Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde başladI.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2024 20:53
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Malatya ekibinin ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı ise ileri bir tarihe ertelenmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery