Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi, gerçekleştirilen 7. ayak ile tamamlandı.



Yedi etaplı yarışın son ayağına, 20 teknede 170 sporcu katıldı. Bodrum açıklarında üç sınıfta yapılan yarışların ilk gününde, IRC-A ve IRC-B sınıfındakiler iki yarışta 27 millik, destek sınıfındakiler ise bir yarışta 14 millik rotada mücadele etti. İkinci gün ise bütün ekipler 14 millik coğrafi rotada yelken açtı.



Genel sıralamada, IRC A'da "Lemon", IRC B'de "Layd Sollare Define Sailing Team", destek sınıfında ise "Singlestar" teknesinin ekibi, belediyeye ait kafede düzenlenen ödül töreninde birincilik kupasını aldı.



Farklı sınıf ve kategoride verilen trofe kupası mücadelesinde, IRC-A'da "Lemon", IRC-B 1'de "Passion 2 Lobster Sailing Team", IRC-B 2'de "Nora Infinia", IRC-B 3'te "Layd Sollare Define Sailing Team" ekipleri birincilik elde etti.



Destek 1'de "Singlestar", destek 2'de de "Mırmır-Kechi Sailing Team" ekibi, birinci oldu.



Ödül töreninde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a desteklerinden dolayı BAYK Komodoru Şenkar Öztüzün tarafından teşekkür plaketi verildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ