Yazarlardan Trabzonspor değerlendirmesi

Spor yazarları, Trabzonspor 'un Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.: "Trabzonspor, Antalyaspor maçındaki muazzam futboluna dün de Sivasspor karşısında devam etti. Bu etkili oyunda ve son haftalarda alınan başarılı sonuçlarda Şenol Güneş'in de payı büyük. Çünkü savunma kurgusunu bozmadan devam ediyor Şenol hoca. Aynı şekilde orta sahada da (Mendy- Umut Güneş) ikilisi ile bir uyum yakaladı. Trabzonspor kadro istikrarını oturtunca, etkili bir oyun da ortaya çıktı. Hem de seyir zevki olan, keyifli bir oyun. Tam da Şenol Güneş takımlarının oynadığı bir oyun! Felsefesi hücum olan bir futbol... Uğurcan-Batagov-Mendy-Vişça ve Nwakaeme çok formdalar. Trabzonspor'un omurgasının kilit isimleri bu oyuncular. Onlar gününde olduğu sürece Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez! Dün Batagov'u izlerken Abdullah Avcı'nın 'Batagov, Trabzonspor'da çok büyük işler yapacak. Sabredin' demişti. Meğer çok haklıymış Abdullah hoca! Her maç üzerine koyarak oynuyor Batagov!": "Trabzonspor son maçlarındaki galibiyet serisini Sivasspor'a karşı da tekrarlayarak bunu devam ettirmek istiyordu ve nitekim yine maça çok iştahlı ve de coşkulu başladılar. Bunun karşılığını da ilk 30 dakikada attıkları 3 golle aldılar. Bordo mavililerin son iç saha maçlarında geçmişe göre en temel farkı rakiplerine bunu hissettirmesi oldu. Mendy ve Umut güncel kadro içinde orta sahada en birbirini tamamlayan olarak görüyor işin en tuhafıda Mendy gibi bir orta saha dinamosunu 1 yıla yakın stoper oynamasını anlamak sanırım mümkün değil. Sanırım bu yakalanan istikrar ve sürdürülebilirlik doğru yolda devam ederse, Trabzonspor bu sezon en temel ve gerçekçi hedefi olan Türkiye Kupası'nın kuşkusuz en önemli favorisidir.": "Hakem Zorbay Küçük'ün gösterdiği kartlar doğruydu. Ufak tefek yorum hataları oldu. O kadar hata kadı kızında da olur. İkinci yarının başında Visça ceza alanına çalımlarla girdi Uğur Çiftçi yerde kaldı topa el teması yok devamında Tolga'nın Visça ya ayak darbesi var ve penaltı. Hakem Zorbay iyi yerden pozisyonu takip ettiği için anında doğru kararla penaltıyı verdi. Tartışmaların eleştirilerin çok olduğu gergin hakemlik ikliminde haftanın yüz akı oldu. Oyun içinde kayboldu hakeme ihtiyaç olduğunda çıktı gereğini yaptı ve yine kayboldu. Oyuna tempo kattı. Sezon başından bu yana başarılı istikrarını devam ettirdi. Bu form ve yenilenme ile kendisini artık çıkmak istemediği Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da görürüz.""Sezonun ilk haftasına dönelim. Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile berabere kalmış, tribünler "istifa" sesleriyle Abdullah Avcı'nın idam fermanını hazırlamış, başkan Ertuğrul Doğan gönül bağı olduğunu dile getirdiği hocasıyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Niye hatırlattım? Çünkü o radikal kararla Trabzonspor'da yaşanan hayal kırıklığının taşları döşendi. Sezon başı yapılan planlar çöpe, Avcı evine gitti. Ozan güçlü fiziğine rağmen rakiple boğuşmayı sevmeyen bir karakter. Dün gördük ki en verimli olacağı yer on numara pozisyonu. Visca'nın asistinde topla bulaşması ve soğukkanlı bitirişi alkışı hak etti. Söz Visca'dan açılmışken; geçen haftanın yıldızı, Sivasspor maçında süper ligdeki yüzüncü gol pasını vererek çıtayı müthiş bir yüksekliğe taşıdı. Bosnalı oyuncu Trabzonspor'un en önemli silahı. Şenol hocanın da en büyük şansı. Trabzonspor bu galibiyetle yarışmacı kimliğine geri döndü. Belki şampiyonluk iddiası yok ama sezonun kalan bölümünde lige tekrar renk katacağını söylemek yanlış olmaz.": "Trabzonspor'da artık görünen o ki taşlar yerine oturmaya başladı. Büyük takım olma refleksi yeniden öne çıktı. Alanyaspor kupa maçıyla başlayan süreç önce Antalyaspor, ardından Sivasspor müsabakasıyla bir büyük değişimin habercisi oldu. Kadro istikrarının yakalanması ve kazanma alışkanlığı her geçen gün beklenen bir yapıyı ortaya çıkardı. Oynanan oyun, her geçen gün öz güveni üst seviyeye çıkan oyuncular ve sakatlıktan dönenleri de düşündüğümüzde yarınlar için arzu edilen bir takımın ortaya çıkacağını düşünüyorum. Uğurcan Çakır'ı dün durum 3-0'ken kazanılan penaltıda atışı kullanmak istemesi yanlışlığı içerisinde gördük. Uğurcan, bu takımın penaltıcısı belli. Bu yaptığın sana hiç yakışmadı."Aksal Yavuz/Milliyet: "Trabzonspor'da her ne kadar bazı mevkilerde eksikler olsa bile, futbol moralle oynanan bir oyundur; Trabzonsporlu oyuncularda sezon başından bu yana en büyük eksik olan, haftalardır arayıp da bir türlü yakalayamadıkları Trabzonspor'un farklı kazandığı karşılaşma için bir fon müziği aramaya kalksak, Boşnak şarkılarından biri olurdu herhalde. Bosnalı oyuncuyu izlemek hakikaten şarkı dinlemek kadar keyifli. İzleyenlere her maçta adeta değişik şarkılar dinleterek mutlu ediyor. Yaptığı asistlerin yanı sıra bir topu da direkte patladı. Her şeyden önemlisi istikrar abidesi; ligimizde attığı yüz gol ile yüz asist yapması her şeyi net bir şekilde özetlemiyor mu?"