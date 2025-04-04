Fenerbahçe: "Adil yönetim istiyoruz"

Fenerbahçe, Trabzonspor maçıyla ilgili bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Adil yönetim istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe: 'Adil yönetim istiyoruz'
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04 Nisan 2025 20:05
Son güncelleme 04 Nisan 2025 20:09
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi bir açıklama yaptı.

"Adil yönetim istiyoruz." başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir: Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın. Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır. Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir. Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.

Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:

Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.

Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.

Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.

Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe'nin tarafı her zaman adaletten yanadır.

Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez."

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