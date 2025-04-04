Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ÇBK Mersin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 74-61 mağlup etti. Finale yükselen ÇBK Mersin, Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi ÇBK Mersin
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04 Nisan 2025 20:15
Son güncelleme 04 Nisan 2025 21:08
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 74-61 mağlup etti.

Seride durumu 2-0 yapan ÇBK Mersin, finale yükseldi.

ÇBK Mersin, finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 10, Gökşen Fitik 9, Meltem Yıldızhan 8, Steinberga 9, Li 9, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 3, Park 7, Derin Erdoğan 6

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 12, Carleton 25, Johannes 11, Rupert 4, McCowan 18, Asena Yalçın, Sinem Ataş 2, Pelin Derya Bilgiç 2

1. Periyot: 18-17

Devre: 29-34

3. Periyot: 49-61

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