İsmail Kartal: "Orada sanki bir tahrik var!"

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan olayı değerlendirdi. İsmail Kartal, "Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal: 'Orada sanki bir tahrik var!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 19:21
Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve olayların damga vurduğu maçla ilgili konuştu.

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesini değerlendiren İsmail Kartal, "İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var. Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için de konuşan İsmail Kartal, "Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor. 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery