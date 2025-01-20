Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi.
"YABANCI VAR ÇAĞIRIR MIYDI?"
Erman Toroğlu: "VAR açısından enteresan bir maç izledik. Şimdi ben soruyorum spor kamuoyuna: Yerli bir VAR olsaydı, bu pozisyonlarda hakemi rahat rahat çağırabilir miydi? Şimdi Fenerbahçe seyircisi hakeme kızıyor iptal etti diye, belki de küfür ediyor. Hakemin ne günahı var? Halil Umut Meler'in görmediğini Danimarkalı VAR ekran başından gördü, cesaretle çağırdı. VAR doğru olanı yaptı, doğru karar verdi. Bizim hakemlerimizde olmayan şey şu: Cesaret! Hem sahada hem VAR'da cesaret olmayınca güven kalmıyor onlara. Güven de kalmayınca iş bu hale geliyor. Aslında hep şunu söyledim hala da söylerim. Bize yabancı hakem değil yabancı VAR'lar lazım. Bu VAR hakemleri en az 2 sene kalmalılar. Hem VAR'da olmalılar hem de VAR yetiştirmeliler. İki sene sonra belki cesaretli VAR'lar bizde de iş yapabilirler. Çünkü artık futbolda VAR hakemden fazla etkili. Çünkü hakemin önünde televizyon yok. Onun televizyonu var." [Sözcü]
"FİZİKİ DÜŞÜŞ VAR"
Ömer Üründül: "Birçok futbolcudaki fiziki düşüş sürüyor. Fred, Szymanski hâlâ toparlanamadılar. Dün devrede çıkan Kostic en kötü maçını oynadı. Oğuz bir kanat forvettir. Yedekliğe mahkûm edilmişti, sürpriz bir şekilde 13. haftada görev aldı ve arka arkaya başarılı maçlar çıkardı, sakatlandı. Sonrasında son derece ürkek, ne yaptığını hesaplayamayan ne yapacağını bilemeyen bir Oğuz ortaya çıktı. Nesyri'ye medyada 'İyi santrfor değil' diyenler var. F.Bahçe'de pozisyonlara giren, asistler yapan Nesyri 5 gol de atabilirdi." [Sabah]
"EN AZ İKİ STOPER LAZIM"
Uğur Meleke: "Mourinho son dört resmi maçta (Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde) 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Savunmayı üçlü kuruyor, dün merkezde Djiku, sol stoperde Levent, sağ stoperde Mert Müldür'le başladı. 46'da libero görevini Çağlar Djiku'dan devraldı ama 360 dakikadır skor ne olursa olsun 3-4-1-2'yi bozmadı Mourinho. Portekizli Hoca'nın bu formasyondan 4 maçtır tek bir dakika bile vazgeçmemesinden benim anladığım şu: Artık temel diziliş bu. Ve bu dizilişin Ocak transferinde en az bir, belki iki stoper takviyesine ihtiyacı var." [Hürriyet]
"5 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ"
Ahmet Çakar: "Dün gece Adana'da puan farkı 6'ya indi… Fenerbahçe böyle farklı kazanmış olmasına rağmen hâlâ tat vermiyor. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Bu yarıda Fenerbahçe ne kanatları kullandı ne şut attı ne araya oynayabildi… Ne olduysa ikinci yarı Tadic'le oldu. Tadic, Fenerbahçe için çok ama çok önemli bir değer. İkinci yarıda 5 dakikada maçı bitiriverdi. Hakem için rezalet bir gece… Danimarkalı VAR hakemi olmasa Halil Umut Meler denen kişi sahada yok. Fenerbahçe'nin iki golü VAR'dan iptal edildi. İkisi de doğru. İkisinde de gol öncesi fauller var. Gelelim kırmızı karta. Karar doğru ama geçen hafta daha ağırını Konya'da Dzeko yapmıştı. Kırmızı kart görmemişti." [Sabah]
"ACI ÇEKMEDEN OYNAMADILAR"
Gürcan Bilgiç: "İlk yarı için söylenecek "iyi şeyler" konusunda en koyu Fenerbahçelinin bile lafı olamazdı. Boşa geçilmiş, koşulmuş bir bölüm izlettiler. "Farkı kapama" maçında, takım olarak o "mesajın" sahibi değillerdi. Mourinho da bu işin parçası… Lyon maçı aklındaydı muhtemelen, üçlü oynadı ama tek stoper Djiku ile… Enteresan. İki gol VAR'dan iptal edildi. İlkinde Danimarklı hakem "eyyam" yaptı, ikincisinde haklıydı. Ancak 0-0'ın gerilimi bu kararlarla arttı. 56'da Barasi'nin kırmızı kart görmesinin ardından Tadic'in sahaya ayak basması; ustalar geçidini Adana'ya getirdi. En-Nesyri'ye iki gol attırdı. Krizlerin ilk 45'inden sonra, şampiyonluğa oynayan takımın şovunu yaptığı, iptal edilen gollerine rağmen sahada "soğuk" kalarak disiplini bozmayan oyuncuların olduğu süreç de önümüzdeydi. "Acı çekmeden" kendilerine gelemiyorlar." [Sabah]
"SONUNDA İYİLER KAZANACAK"
Emre Bol: "Maç öncesi kadroya baktığımda, zayıf Adana Demirspor karşısına çıkabilecek hücumcu ve doğru bir kadro olarak düşündüm. En fazla skor katkısı yapan Tadiç'in kulübede oturması Mourinho'nun başka şeyler düşünmeye başladığının bir göstergesi… Fenerbahçe sonuca gitmek istiyorsa; Tadiç'i değil Dzeko'yu kenarda oturtmalı. Stoper eksikliği artık her geçen maç daha da ortaya çıkmaya başladı. Puan farkı 6'ya düştü. Yeni transferler gelir gelmez daha da azalacak. Sonunda iyiler kazanacak." [Fotomaç]
"NASIL ŞAMPİYON OLACAK' DEMİŞTİR"
İlker Yağcıoğlu: "Dünkü maçta skoru görenler Fenerbahçe'nin maçı güle oynaya kazandığını zannedebilir. Adana'da dün akşam ilk 45 dakikada o kadar kötü bir maç oynadı ki Fenerbahçe, En iyimser Fenerli bile "Bu takım nasıl şampiyon olacak diye" sormuştur? İkinci yarıda özellikle rakibin 10 kişi kalması ve Tadic oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe üst üste pozisyonlar buldu. 6 gol atıldı 4'ü sayıldı." [Takvim]
"UMUT ÇİÇEKLERİ DEVŞİRDİ"
Attila Gökçe: "Adana'daki maçın birkaç dinamiği var: Aşırı "özgüven" duygusuyla en umutsuz anlarda ortaya çıkıp yükselen "umut"... Galatasaray'ın takıldığı Hatay maçındaki beraberlikten sonra Fenerbahçe'nin "farklı kazanma" motivasyonu... Demirsporlu oyuncuların takımın finansal durumunu unutup kendilerini hatırlayarak kariyerlerinde unutulmayacak bir maça adlarını yazdırma isteği. Arada yeni "ithal" VAR hakemlerine de değinelim: Danimarkalı Sandi Putros, iki golün öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle Halil Umut Meler'i ekranda pozisyonu izlemeye davet etti. Hakçası, biz bize iken dikkati çekmeyen o fauller ikisinde de isabetli biçimde Meler'in golleri iptal etmesine "yardımcı" oldu. Neyse ki VAR'dan önce Mourinho vardı. Portekizli Hoca, Çağlar, Osayi, Tadic ve Cenk Tosun'u oyuna sürerek hayal kırıklığı yerine umut çiçekleri devşirdi. Evet, maçı Mourinho kazandı... Baktı ki olacak gibi değil... İlk yarıdaki Mourinho'dan vazgeçti aslına döndü." [Milliyet]
HAKEM YORUMLARI
Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe'nin 52'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen golde VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı. OFR'den dönerken elit hakemimizin yüzündeki ekşime, VAR protokol esaslarının çiğnendiğinin net göstergesini yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin 64'te attığı gol öncesi Tolga topa vuruyor, En-Nesyri ise Tolga'ya vuruyor net faul, VAR müdahalesi ile OFR'den gol iptali doğru. Yusuf Barasi 56'da Mert Müldür'ün ayağına basıyor. Gaddarlık içeren sakatlayıcı bu ciddi faul dolayısıyla çıkan direkt kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ve farklı skor, Halil Umut Meler'i giyotinin altından kurtardı. Lakin form durumu UEFA'daki kadar yüksek değildi." [Sabah]
"YABANCI VAR ÇAĞIRIR MIYDI?"
Erman Toroğlu: "VAR açısından enteresan bir maç izledik. Şimdi ben soruyorum spor kamuoyuna: Yerli bir VAR olsaydı, bu pozisyonlarda hakemi rahat rahat çağırabilir miydi? Şimdi Fenerbahçe seyircisi hakeme kızıyor iptal etti diye, belki de küfür ediyor. Hakemin ne günahı var? Halil Umut Meler'in görmediğini Danimarkalı VAR ekran başından gördü, cesaretle çağırdı. VAR doğru olanı yaptı, doğru karar verdi. Bizim hakemlerimizde olmayan şey şu: Cesaret! Hem sahada hem VAR'da cesaret olmayınca güven kalmıyor onlara. Güven de kalmayınca iş bu hale geliyor. Aslında hep şunu söyledim hala da söylerim. Bize yabancı hakem değil yabancı VAR'lar lazım. Bu VAR hakemleri en az 2 sene kalmalılar. Hem VAR'da olmalılar hem de VAR yetiştirmeliler. İki sene sonra belki cesaretli VAR'lar bizde de iş yapabilirler. Çünkü artık futbolda VAR hakemden fazla etkili. Çünkü hakemin önünde televizyon yok. Onun televizyonu var." [Sözcü]
"FİZİKİ DÜŞÜŞ VAR"
Ömer Üründül: "Birçok futbolcudaki fiziki düşüş sürüyor. Fred, Szymanski hâlâ toparlanamadılar. Dün devrede çıkan Kostic en kötü maçını oynadı. Oğuz bir kanat forvettir. Yedekliğe mahkûm edilmişti, sürpriz bir şekilde 13. haftada görev aldı ve arka arkaya başarılı maçlar çıkardı, sakatlandı. Sonrasında son derece ürkek, ne yaptığını hesaplayamayan ne yapacağını bilemeyen bir Oğuz ortaya çıktı. Nesyri'ye medyada 'İyi santrfor değil' diyenler var. F.Bahçe'de pozisyonlara giren, asistler yapan Nesyri 5 gol de atabilirdi." [Sabah]
"EN AZ İKİ STOPER LAZIM"
Uğur Meleke: "Mourinho son dört resmi maçta (Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde) 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Savunmayı üçlü kuruyor, dün merkezde Djiku, sol stoperde Levent, sağ stoperde Mert Müldür'le başladı. 46'da libero görevini Çağlar Djiku'dan devraldı ama 360 dakikadır skor ne olursa olsun 3-4-1-2'yi bozmadı Mourinho. Portekizli Hoca'nın bu formasyondan 4 maçtır tek bir dakika bile vazgeçmemesinden benim anladığım şu: Artık temel diziliş bu. Ve bu dizilişin Ocak transferinde en az bir, belki iki stoper takviyesine ihtiyacı var." [Hürriyet]
"5 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ"
Ahmet Çakar: "Dün gece Adana'da puan farkı 6'ya indi… Fenerbahçe böyle farklı kazanmış olmasına rağmen hâlâ tat vermiyor. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Bu yarıda Fenerbahçe ne kanatları kullandı ne şut attı ne araya oynayabildi… Ne olduysa ikinci yarı Tadic'le oldu. Tadic, Fenerbahçe için çok ama çok önemli bir değer. İkinci yarıda 5 dakikada maçı bitiriverdi. Hakem için rezalet bir gece… Danimarkalı VAR hakemi olmasa Halil Umut Meler denen kişi sahada yok. Fenerbahçe'nin iki golü VAR'dan iptal edildi. İkisi de doğru. İkisinde de gol öncesi fauller var. Gelelim kırmızı karta. Karar doğru ama geçen hafta daha ağırını Konya'da Dzeko yapmıştı. Kırmızı kart görmemişti." [Sabah]
"ACI ÇEKMEDEN OYNAMADILAR"
Gürcan Bilgiç: "İlk yarı için söylenecek "iyi şeyler" konusunda en koyu Fenerbahçelinin bile lafı olamazdı. Boşa geçilmiş, koşulmuş bir bölüm izlettiler. "Farkı kapama" maçında, takım olarak o "mesajın" sahibi değillerdi. Mourinho da bu işin parçası… Lyon maçı aklındaydı muhtemelen, üçlü oynadı ama tek stoper Djiku ile… Enteresan. İki gol VAR'dan iptal edildi. İlkinde Danimarklı hakem "eyyam" yaptı, ikincisinde haklıydı. Ancak 0-0'ın gerilimi bu kararlarla arttı. 56'da Barasi'nin kırmızı kart görmesinin ardından Tadic'in sahaya ayak basması; ustalar geçidini Adana'ya getirdi. En-Nesyri'ye iki gol attırdı. Krizlerin ilk 45'inden sonra, şampiyonluğa oynayan takımın şovunu yaptığı, iptal edilen gollerine rağmen sahada "soğuk" kalarak disiplini bozmayan oyuncuların olduğu süreç de önümüzdeydi. "Acı çekmeden" kendilerine gelemiyorlar." [Sabah]
"SONUNDA İYİLER KAZANACAK"
Emre Bol: "Maç öncesi kadroya baktığımda, zayıf Adana Demirspor karşısına çıkabilecek hücumcu ve doğru bir kadro olarak düşündüm. En fazla skor katkısı yapan Tadiç'in kulübede oturması Mourinho'nun başka şeyler düşünmeye başladığının bir göstergesi… Fenerbahçe sonuca gitmek istiyorsa; Tadiç'i değil Dzeko'yu kenarda oturtmalı. Stoper eksikliği artık her geçen maç daha da ortaya çıkmaya başladı. Puan farkı 6'ya düştü. Yeni transferler gelir gelmez daha da azalacak. Sonunda iyiler kazanacak." [Fotomaç]
"NASIL ŞAMPİYON OLACAK' DEMİŞTİR"
İlker Yağcıoğlu: "Dünkü maçta skoru görenler Fenerbahçe'nin maçı güle oynaya kazandığını zannedebilir. Adana'da dün akşam ilk 45 dakikada o kadar kötü bir maç oynadı ki Fenerbahçe, En iyimser Fenerli bile "Bu takım nasıl şampiyon olacak diye" sormuştur? İkinci yarıda özellikle rakibin 10 kişi kalması ve Tadic oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe üst üste pozisyonlar buldu. 6 gol atıldı 4'ü sayıldı." [Takvim]
"UMUT ÇİÇEKLERİ DEVŞİRDİ"
Attila Gökçe: "Adana'daki maçın birkaç dinamiği var: Aşırı "özgüven" duygusuyla en umutsuz anlarda ortaya çıkıp yükselen "umut"... Galatasaray'ın takıldığı Hatay maçındaki beraberlikten sonra Fenerbahçe'nin "farklı kazanma" motivasyonu... Demirsporlu oyuncuların takımın finansal durumunu unutup kendilerini hatırlayarak kariyerlerinde unutulmayacak bir maça adlarını yazdırma isteği. Arada yeni "ithal" VAR hakemlerine de değinelim: Danimarkalı Sandi Putros, iki golün öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle Halil Umut Meler'i ekranda pozisyonu izlemeye davet etti. Hakçası, biz bize iken dikkati çekmeyen o fauller ikisinde de isabetli biçimde Meler'in golleri iptal etmesine "yardımcı" oldu. Neyse ki VAR'dan önce Mourinho vardı. Portekizli Hoca, Çağlar, Osayi, Tadic ve Cenk Tosun'u oyuna sürerek hayal kırıklığı yerine umut çiçekleri devşirdi. Evet, maçı Mourinho kazandı... Baktı ki olacak gibi değil... İlk yarıdaki Mourinho'dan vazgeçti aslına döndü." [Milliyet]
HAKEM YORUMLARI
Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe'nin 52'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen golde VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı. OFR'den dönerken elit hakemimizin yüzündeki ekşime, VAR protokol esaslarının çiğnendiğinin net göstergesini yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin 64'te attığı gol öncesi Tolga topa vuruyor, En-Nesyri ise Tolga'ya vuruyor net faul, VAR müdahalesi ile OFR'den gol iptali doğru. Yusuf Barasi 56'da Mert Müldür'ün ayağına basıyor. Gaddarlık içeren sakatlayıcı bu ciddi faul dolayısıyla çıkan direkt kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ve farklı skor, Halil Umut Meler'i giyotinin altından kurtardı. Lakin form durumu UEFA'daki kadar yüksek değildi." [Sabah]