Yarım kalan aşk: Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül: "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..." pic.twitter.com/jmfR4uRpHL



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) August 5, 2020

Beşiktaş Yönetimi'yle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamamıştı.35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi. Yıldız isim, 4 yıl sonra sarı-lacivertli takıma dönüyor. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.Gökhan Gönül bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı.Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün yaptığı "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..." Instagram paylaşımı da transfer gelişmesini daha da güçlendirdi.