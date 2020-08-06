Yarım kalan aşk: Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'le de anlaşmaya vardı. Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül de bir paylaşım yaptı

Haber; Sporx.com
Yarım kalan aşk: Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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06 Ağustos 2020 10:46
Beşiktaş Yönetimi'yle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamamıştı.

35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verdi. Yıldız isim, 4 yıl sonra sarı-lacivertli takıma dönüyor. Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Gökhan Gönül bu sezon ligde 29 maça çıkarken 4 gol 4 asistle oynadı. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşadı.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün yaptığı "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..." Instagram paylaşımı da transfer gelişmesini daha da güçlendirdi.




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