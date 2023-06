Yarı finalin ilk ayağı Yılyak Samsunspor'un!

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Sigortam.Net'i 82-63 yendi.



Samsun temsilcisi, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 8 Haziran Perşembe günü oynanacak.



Salon: Mustafa Dağıstanlı



Hakemler: Kerem Baki, Öğur Özen, Mesut Öztürk



Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 11, Watkins 6, Ege Eskinazi, Eray Aydoğan 6, Gueye 6, Muhammet Engin Kalkan 14, Mert Ali Sert 10, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 10, Ege Yaşar 6, Göktuğ Baş 13



Sigortam.Net: Can Özcan 5, Dorsey 3, Mehmet Ali Yaşar, Semih Say, Serkan Menteşe 8, Cenk Şekeroğlu 4, Hüseyin Akın Kandemir 14, Ege Ülker 4, Umut Geçen 6, Deniz Çelen 5, Gökhan Yazıcıoğlu 5, Stimac 9



1. Periyot: 30-18



Devre: 51-28



3. Periyot: 69-46



Maç Sonucu: 82-63





