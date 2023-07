Yam Madar: ''Herkes Fenerbahçe'yi yenmenin zor olduğunu biliyor''

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni ismi, Partizan forması giyen ve EuroLeague'de 2022-23 sezonu ''Yükselen Yıldızı'' seçilen oyun kurucu Yam Madar, Fenerbahçe TV'de yayınlanan ''Günün Röportajı'' programına konuk oldu.



Hedefleri yüksek bir takıma geldiğinin altını çizen İsrailli oyun kurucu, şu ana kadar inşa edilmiş olan takım kimyasına da değindi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki atmosfer karşısında Fenerbahçe'ye karşı oynamanın ve onu yenmenin zor olduğunu bütün Avrupa'nın bildiğini söyleyen Madar, taraftara ise şu mesajı verdi: ''Kazanmak için her şeyi yapacağız.''



FENERBAHÇE, ÇOK YÜKSEK HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIM



Heyecanını, ''Böyle bir organizasyona katıldığım için çok heyecanlıyım. İstanbul'daki ilk günüm ve şu an çok sevdim.'' şeklinde ifade eden Yam Madar, transfer sürecine dairse şu şekilde konuştu: ''Transfer sürecinde çok fazla konuştuk. Benim için önemli bir fırsat olduğunu düşündüm. Bir adım daha ileriye gidebilmek için güzel fırsat olacaktı. İnanılmaz bir organizasyon var. Fenerbahçe, çok yüksek hedefleri olan bir takım. Taraftarın da ne kadar başarılı ve inanılmaz destek verdiğini gördüğüm için bunun parçası olmak istedim.''



BELGRAD'DA ÇOK GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM



Partizan forması giydiği 2022-2023 sezonunu değerlendiren Madar, ''İnanılmaz keyif aldığımız bir sezondu. Takım olarak her maça için savaşarak çıktık sahaya. EuroLeague play-off'unda bizim için kötü bir kayıp oldu. Ancak o sürecin ardından tekrar bir araya gelip Adriyatik Ligi şampiyonluğu için çalışmamız gerekiyordu. Bu bizim için çok önemliydi. Çok uzun bir aradan sonra da bunu başarmış olduk. Bunun için çok çalıştık ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Partizan'daki iki sezon da benim için gerçekten çok önemliydi. Belgrad'da çok güzel zamanlar geçirdim. Obradovic gibi bir antrenörle çalışmak gerçek anlamda bir oyuncu olarak bana seviye atlatmış oldu. O anlamda da çok şanslıyım.'' dedi.



REAL MADRİD SERİSİ ÇOK GÜZEL BİR SERİYDİ



Partizan ile Real Madrid arasında oynanan ve bir takım olayların yaşandığı EuroLeage play-off serisi hakkında da konuşan İsrailli basketbolcu, ''Çok güzel bir seriydi. Takımın inanılmaz bir kimyası vardı ve çok iyi basketbol oynadık, maç planına da uyduk. Ama olanlardan, yaşananlardan dolayı tabii ki biraz geri gitmiş olduk. Ve Madrid daha toparlanarak geri gelip, seriyi almış oldu. Biz, çok daha ileriye gidebileceğimizi düşünmüştük. O yüzden o seriden çok fazla ders alıp ileride nelerin yapılması ve yapılmaması gerektiğini öğrendik.'' ifadelerini kullandı.



AMACIM TAKIMLA BİRLİKTE ÜST SEVİYEYE ÇIKABİLMEK



Madar, EuroLeague'de 2022-23 sezonunun ''Yükselen Yıldızı'' seçilmesi ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in de bu ödülü almış olması hakkındaysa, ''Bogdan Bogdanovic gibi bir oyuncuyla aynı ödüle layık görülmek inanılmaz bir şey. Onunla tanışma fırsatım da oldu ve benim için büyük bir şanstı. Amacım takımla birlikte üst seviyeye çıkabilmek. Şu anda mevcut oyuncularla inşa edilmiş bir şey var, ben de elimden geleni yaparak nasıl katkıda bulunabilirsem onu yapmak istiyorum.'' diye konuştu.



ŞU ANA KADAR İNŞA EDİLMİŞ MÜTHİŞ BİR KİMYA VAR



Hapoel Tel Aviv'de forma giydiği dönemde şu anda Fenerbahçe'nin iki önemli ismi olan Tyler Dorsey ve Scottie Wilbekin'le rakip olduğunun hatırlatılması üzerine Yam Madar, ''Maccabi'ye ve eskiden orada forma giyen Tyler Dorsey ve Scottie Wilbekin'e çok minnettarım. İki inanılmaz oyuncu, onlarla aynı takımda olmak bambaşka. Çok inanılmaz şeyler yaptılar. Takımda zaten çok fazla yetenekli oyuncu var. En önemli şey de kimya ki şu ana kadar inşa edilmiş müthiş bir kimya var. Umarım ben de buna katkıda bulunabilirim.'' şeklinde bir açıklama yaptı.



AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU OYUNCULAR OLARAK HEPİMİZİ BİR SEVİYEYE TAŞIDI



2019 yazında İsrail U20 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşamış olmasının kendisini belli bir seviyeye taşıdığını ifade eden oyun kurucu, ''Ülke olarak kendi vatandaşlarımız önünde altın madalya alabilmek çok özeldi. Hepimizin adını da ülkenin adını da haritaya yazmış oldu bu anlamda. Oyuncular olarak hepimizi bir seviyeye taşıdı. Çok özel bir takımdı. Şimdi yeniden milli takıma gideceğim ve bu sefer Olimpiyatlara katılabilmek için mücadele edeceğim. Şu ana kadar hiç olmadı. Biz de takım olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız.'' dedi.



BÜTÜN AVRUPA, F.BAHÇE'Yi YENMENİN NE KADAR ZOR BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYOR



Fenerbahçe Beko'nun mabedi olan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun taraftarıyla birlikte bambaşka bir atmosfere büründüğünü ve Fenerbahçe'yi yenmenin çok zor olduğunu söyleyen Yam Madar, ''Bütün Avrupa, Fenerbahçe'ye karşı kendi evinde oynamanın ve onları yenmenin ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor. Geçen sene EuroLeague'de oynadığımızda kazandık ama çok zor bir şekilde oldu, hiç kolay değildi. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü artık ben bu taraftayım ve bu taraftarlarla birlikte sahaya çıkacağız.'' diye konuştu.



Genç basketbolcu sözlerini şu şekilde sürdürdü:



''Her zaman Avrupa basketbolunu izliyordum. EuroLeague en üst seviye ve orada olmanın ne olduğunu biliyorum. Fenerbahçe Beko-Maccabi serisini de izlemiştim. Burada olabilmek çok güzel bir şey.''



SAHAYA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUM



Savunmadaki eforuyla da çok yönlü bir oyun kurucu olarak bilinen Yam Madar, savaşmak için sahaya çıktığını şu şekilde özetledi:

''Genelde enerji getirmeye çalışırım. Genç oyuncu olarak takıma elimden gelen desteği vermeye çalışırım. Her maçta savaşırım. Sahaya kazanmak için çıkıyorum. Tabii ki zorluklar olacak ama hedefimiz belli. O hedefe ulaşmak kolay değil ama hep formda olup, taraftarın desteğiyle de galibiyetler almak için çalışacağız.''



Örnek aldığı isimlerin sorulması üzerine Madar, şu cevabı verdi:



''Örnek aldığım, rol model olarak gördüğüm tek bir oyuncu yok. Babam ile çok yakınım ve ailecek çok yakınız. Hep onu örnek alırım. Aslında rol modelim odur. Çok mutluyum. Partizan'da çok güzel oyuncularla birlikte oynadık. Müthiş bir takım, müthiş bir antrenörle çalıştım. O da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bana hep anlattı. Aynı zamanda James Nunnally de bana bu konuda örnek oldu, o da burayı çok iyi bilen bir oyuncu.''



BOŞ VAKİTLERİMDE AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVİYORUM



Ailesiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini ve önemsediğini anlatan yeni transfer, ''Boş vakitlerimde ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum, çok yakınız. Partizan tecrübesi İsrail'den ayrıldığım ilk zaman oldu ve iki yıl ayrıydım. Ama bu bizi daha da çok birleştirdi. Sürekli yanıma geldiler, vakit geçirdik. Güzel bir tecrübe çünkü dünyayı birlikte görme şansınız oluyor. Şu an İstanbul'dayım ve burada olmak inanılmaz bir şey. Şimdi de buraları tecrübe edeceğiz.'' dedi.



HER ŞEYİMİZİ VERİP, HER MAÇTA SAVAŞMAK İÇİN SÖZ VERİYORUZ



Fenerbahçe'nin yeni ismi Yam Madar, sözlerini taraftara verdiği şu mesajla noktaladı:



''Her şeyimizi verip, her maçta savaşmak için söz veriyoruz. Çünkü onların beklentilerini de biliyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız.''