Yalovaspor Basketbol, sahasında beş farkla galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Manisa Basket'i 79-74 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yalovaspor Basketbol, sahasında beş farkla galip
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17 Ocak 2025 22:54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Yalovaspor Basketbol, Manisa Basket'i konuk etti. 

90. Yıl Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 79-74 kazandı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Peterka 7, Johnson 20, Ege Özçelik 4, Nichols 9, Kadir Bayram 3, Krampelj 16, Sherfield 14

Manisa Basket: White 14, Saben Lee 10, Yunus Emre Sonsırma 9, Besson 16, Acuil 14, Thomas 5, Pickett 2, Leon Harun Apaydın, Chiozza 4 

1. Periyot: 23-19

Devre: 41-37

3. Periyot: 52-59

 



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