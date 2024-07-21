WRC Letonya'da kazanan Rovanpera

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı Letonya Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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WRC Letonya'da kazanan Rovanpera
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21 Temmuz 2024 20:07
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2024 sezonunun 8. ayağı Letonya Rallisi'ni, Toyota ekibinden Finlandiyalı Kalle Rovanpera kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı Letonya Rallisi, Liepaja kentinde tamamlandı.

Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID ile yarışan Kalle Rovanpera, 2 saat 31 dakika 47.6 saniyelik derecesiyle Letonya rallisini ilk sırada tamamladı.

Ralliyi, Fransız pilot Sebastien Ogier ise takım arkadaşı Rovanpera'nın 39.2 saniye ardında ikinci sırada bitirdi.

Letonya Rallisi'ni, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID ile yarışan Estonyalı pilot Ott Tanak ise liderin 1 dakika 04.5 saniyelik gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar klasmanında Thierry Neuville 136 puanla birinci, Büyük Britanyalı Elfyn Evans 121 puanla ikinci, Ott Tanak ise 115 puanla üçüncü sırada yer aldı.

WRC'de sezonun bir sonraki ayağı 1-4 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.

 
 
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