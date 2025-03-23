WRC'de Kenya Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı

WRC'nin üçüncü etabı Kenya Rallisi'nde zafer, Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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WRC'de Kenya Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı
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23 Mart 2025 16:28
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun üçüncü ayağı Kenya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

Kenya'da düzenlenen 21 etaplık mücadeleyi 4 saat 20 dakika 3.8 saniyede tamamlayan Büyük Britanyalı Evans, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 11. galibiyetini elde etti.

Estonyalı Ott Tanak (Hyundai Shell Mobis), Evans'ın 1 dakika 9 saniye gerisinde ikinci, Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ise liderin 3 dakika 32 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu galibiyetle puanını 88 yapan Evans, pilotlar klasmanında Neuville'in 36 puan önünde liderliğini sürdürdü.

WRC'nin 4. ayağı, 24-27 Nisan'da İspanya'da düzenlenecek.

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