İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Wolves ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Molineux'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace 2-1'lik skorla kazandı.



Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Daniel Munoz ve 69. dakikada Yeremy Pino kaydetti.



Yeni menajeri Rob Edwards ile ilk maçına çıkan Wolves, aradığı galibiyeti hala bulamadı ve 12 maçta 2 puanla son sırada kaldı.12



Crystal Palace ise bu galibiyetle birlikte puanını 20'ye çıkardı.



Wolves gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. Crystal Palace ise Manchester United'ı ağırlayacak.



