Wolverhampton'dan tarihe geçen kötü rekor!

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, Premier Lig'e 4 maçta 4 mağlubiyet mağlubiyet alarak kabus gibi başladı.
WOLVES TARİHİNDE BİR İLK
127 sezondur profesyonel ligde mücadele eden Wolverhampton, tarihinde ilk kez ligin ilk 4 haftasında oynadığı tüm maçları mağlup tamamladı.
KÖTÜ SERİ
Premier Lig'de bu sezon oynadıkları 4 maçtan da puansız ayrılan Wolverhampton, taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.
İŞTE WOLVERHAMPTON'UN SONUÇLARI
Wolverhampton 0-4 Manchester City
Bournemouth 1-0 Wolverhampton
Wolverhampton 2-3 Everton
Newcastle United 1-0 Wolverhampton
