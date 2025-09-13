Wolverhampton'dan tarihe geçen kötü rekor!

Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, Premier Lig'e 4 maçta 4 mağlubiyet mağlubiyet alarak kabus gibi başladı.



WOLVES TARİHİNDE BİR İLK



127 sezondur profesyonel ligde mücadele eden Wolverhampton, tarihinde ilk kez ligin ilk 4 haftasında oynadığı tüm maçları mağlup tamamladı.



KÖTÜ SERİ



Premier Lig'de bu sezon oynadıkları 4 maçtan da puansız ayrılan Wolverhampton, taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.



İŞTE WOLVERHAMPTON'UN SONUÇLARI



Wolverhampton 0-4 Manchester City



Bournemouth 1-0 Wolverhampton



Wolverhampton 2-3 Everton



Newcastle United 1-0 Wolverhampton



