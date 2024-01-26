Washington Wizards ekibinin, Wes Unseld Jr.'ın başantrenörlük görevine son verdiği bildirildi.



Wizards, Unseld Jr.'ın koçluk görevinden yönetimde danışmanlık pozisyonuna geçeceğini duyurdu.



17 Temmuz 2021'de Wizards'ın başantrenörlüğüne getirilen Unseld Jr., takımda geçirdiği iki buçuk sezonda 77-130'luk (.372) bir seri yakalamıştı.



Unseld Jr., gelişmeyle ilgili "Washington Wizards'ın başantrenörü olarak görev yapabildiğim için minnettarım. Kuruluşumuzun sürekli olarak gelişimine yönelik çalışmak için yakaladığım bu yeni fırsat için ise sabırsızım." şeklinde konuştu.



Baş asistan koç Brian Keefe'in, sezonun geri kalanı için Washington Wizards'ın geçici başantrenörü olacağı belirtildi.



Keefe, önceki iki sezonu Brooklyn Nets'te yardımcı koç olarak geçirdikten sonra Temmuz ayında Wizards'ın baş asistan koçu seçilmişti.



