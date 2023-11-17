Wilfried Zaha'nın tek rakibi Lionel Messi!

Galatasaray'ın bu sezon başında Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, İngiltere'deki harika performansı sayesinde istatistiklerde göz doldurmaya devam ediyor. İngilizlerin 'Theanalyst' adlı futbol istatistik sitesi son 10 sezonda Avrupa'nın önde gelen 5 liginde en çok dripling yapan oyuncuları belirledi.
MESSI'DEN SONRA İKİNCİ
2.586 driplingle Lionel Messi listenin ilk sırasında yer aldı. Arjantinli yıldızı 2.081'le Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu Zaha takip etti. Fildişili oyuncu, 2.000 veya daha fazla hamle girişiminde bulunan diğer iki oyuncudan biri oldu.
SAKATLIK VURGUSU YAPILDI
İlk beş içerisinde Neymar (1.987), Eden Hazard (1.582) ve Raheem Sterling (1.522) gibi dünya yıldızları yer aldı. Yapılan detaylı analizde; Messi ve Zaha'nın son birkaç yılda çok fazla sakatlık yaşamasaydı bu verileri daha yukarı çıkaracağı da detaylı bir şekilde vurgulandı. 31 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Deneyimli oyuncu bu sezon 15 maçta 805 dakika sahada kaldı. Zaha, bu süre içinde 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
YILLIK ÜCRETİ 4.3 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılılar, Zaha'ya 2.3 milyon euro imza parası verdi. Başarılı oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 4.3 milyon euro garanti ücret alacak. Transfermarkt verilerine göre tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro. Zaha'nın 2019 yılında değeri 55 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Fildişi Sahili Milli Takımı ile 31 karşılaşmaya çıkan Zaha, rakip filelere 5 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli hücumcu, Fildişi'ni seçmeden önce İngiltere Milli Takımı ile 2 özel maçta forma giymişti.
MESSI'DEN SONRA İKİNCİ
2.586 driplingle Lionel Messi listenin ilk sırasında yer aldı. Arjantinli yıldızı 2.081'le Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu Zaha takip etti. Fildişili oyuncu, 2.000 veya daha fazla hamle girişiminde bulunan diğer iki oyuncudan biri oldu.
SAKATLIK VURGUSU YAPILDI
İlk beş içerisinde Neymar (1.987), Eden Hazard (1.582) ve Raheem Sterling (1.522) gibi dünya yıldızları yer aldı. Yapılan detaylı analizde; Messi ve Zaha'nın son birkaç yılda çok fazla sakatlık yaşamasaydı bu verileri daha yukarı çıkaracağı da detaylı bir şekilde vurgulandı. 31 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Deneyimli oyuncu bu sezon 15 maçta 805 dakika sahada kaldı. Zaha, bu süre içinde 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
YILLIK ÜCRETİ 4.3 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılılar, Zaha'ya 2.3 milyon euro imza parası verdi. Başarılı oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 4.3 milyon euro garanti ücret alacak. Transfermarkt verilerine göre tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro. Zaha'nın 2019 yılında değeri 55 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Fildişi Sahili Milli Takımı ile 31 karşılaşmaya çıkan Zaha, rakip filelere 5 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli hücumcu, Fildişi'ni seçmeden önce İngiltere Milli Takımı ile 2 özel maçta forma giymişti.