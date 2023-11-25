Wilfried Zaha: 'Golüm oğluma armağan olsun'

Galatasaray'ın Alanyaspor'u mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle oynayan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Wilfried Zaha yaptığı paylaşımda, "Mükemmel bir takım performansı vardı. Skor tabelasına adımı yazdırdığım için mutluyum." dedi.
Golünü oğluna armağan eden Zaha, "Bu golüm doğum günü olan oğlum Saint Zaha içindi." ifadelerini kullandı.
Wilfried Zaha yaptığı paylaşımda, "Mükemmel bir takım performansı vardı. Skor tabelasına adımı yazdırdığım için mutluyum." dedi.
Golünü oğluna armağan eden Zaha, "Bu golüm doğum günü olan oğlum Saint Zaha içindi." ifadelerini kullandı.
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