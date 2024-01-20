Wilfried Zaha'dan transfer kararı!

Galatasaray'da performansı ile vasatı aşamayan Wilfried Zaha konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı netleşti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Wilfried Zaha'dan transfer kararı!
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20 Ocak 2024 11:09
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, kritik maçta Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray'da bu karşılaşmada bazı oyunculara performansları nedeniyle taraftarlar tepki göstermişti.

BU İSİMLERİN BAŞINDA ZAHA GELİYOR

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana tüm kulvarlarda 24 maça çıkan oyuncu vasatı aşamadı. Zaha bu maçlarda 7 gol, 3 asist üretti.

Yıldız oyuncunun özellikle son haftalardaki performansı eleştiri konusu oldu.

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR

Aston Villa ve Napoli Zaha için yakın takibe geçti. Özellikle İngiliz ekibi Zaha konusunda oldukça ısrarcı. Konuyla ilgili teknik heyetle görüşen Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaray'da kendisini ispatlamak istediğini iletti.

Zaha'nın bu kararının ardından yönetim de olası teklifleri rafa kaldırdı. Galatasaray, Zaha ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 

 
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